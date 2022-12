Ivana Knoll festa: Giappone ko? Si fa un sushi prima di Croazia-Brasile..

Croazia mette ko il Giappone: Ivana Knoll festeggia col sushi

Che sofferenza per Ivana Knoll e tutti i tifosi della Croazia: il Giappone ha sfiorato l'impresa perdendo solo ai rigori (Maeda e Perisic in gol nei tempi regolamentari) negli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. E la bellissima tifosa croata prima del match mostra le foto mentre è alle prese con il sushi e dopo la vittoria festeggia con il video

Croazia-Brasile, continua il sogno Mondiale di Ivana Knoll in Qatar

L'obiettivo è stato centrato: qualificazione ai quarti e ora super match contro il Brasile che ha fatto un sol boccone della Corea del Sud (4-1 con Vinicius, Neymar, Richarlison e Paquetà in rete). Ivana Knoll d'altra parte nei giorni scorsi lo ha confessato: sogna la rivincita in finale ai Mondiali contro la Francia, che conquistò la World Cup in Russia nel 2018 (lei era sugli spalti e venne eletta tifosa più bella e sensuale dei Mondiali di calcio).

E Croazia-Brasile è una tappa fondamentale di avvicinamento a quel trionfo iridato che Ivana Knoll sogna: Modric, Brozovic e compagni che alzano la Coppa del Mondo per la prima volta nella loro storia...