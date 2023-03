Ivana Knoll is back: gol mondiale in lingerie con Victoria's Secrets. LE FOTO

Ivana Knoll in lingerie: la tifosa più sensuale del mondo va in gol con Victoria's Secrets

Ivana Knoll is back. Ma forse nei cuori dei tifosi di calcio (e non solo loro) di tutto il mondo non è mai sparita. L'ex miss Croazia non si ferma mai: da Londra alle Seychelles passando per Parigi (tra Fashion Week e un salto al Parco dei Principi, la casa del Psg).

Ma la supporter più bella e sensuale degli ultimi Mondiali (Russia 2018 prima, Qatar 2022 poi), ha lasciato tutti senza fiato con il suo ultimo reel su Instagram: Ivana Knoll ha sfoggiato una lingerie di Victoria's Secrets che esalta ancor più il suo fisico strepitoso. Inutile dire che sono arrivati migliaia di commenti e like d'amore da ogni zona del mondo (su Ig conta 3,5 milioni di follower, mentre recentemente parlando di OnlyFans, la bella Ivana ha detto che... leggi qui)

Instagram knolldoll



Ivana Knoll, passione Arsenal in Premier League



