Jasmine Paolini ko, lacrime e infortunio a Dubai (vinto nel 2024): quanti punti-posizioni perde nel ranking

Jasmine Paolini sconfitta al Wta 1000 di Dubai

Una brutta giornata per Jasmine Paolini. La tennista italiana è stata sconfitta agli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Dubai. La 29enne toscana, testa di serie numero 4 era la campionessa in carica e dunque è ancora più duro il ko (6-4, 6-0, in poco più di un'ora) contro Sofia Kenin (sua bestia nera: 3 vittorie su 3 nei confronti diretti). La campionessa azzurra ha fatto preoccupare tutti per un infortunio subito sul terzo punto del game d’apertura del secondo set (quando era sotto 0-30): cercando tentativo di spostarsi verso sinistra, si è impuntato il piede sul cemento ed è caduta male.

Jasmine Paolini, infortunio alla caviglia nel Wta 1000 di Dubai. Video

Poi Jasmine Paolini ha chiesto il “medical time out” che l'ha portata a riprendere il gioco con la caviglia destra immobilizzata, chiudendo la partita per onor di firma, tra dolore e lacrime (ma ha voluto onore il match terminandolo). La tennista italiana ha dato forfait nel torneo di doppio a cui era iscritta con Sara Errani (coppia dei sogni che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024).

La frayeur pour Jasmine Paolini...



La cheville touché plus de peur que de mal ? pic.twitter.com/PGiE8oc8eX — WTAntho (@WTAntho) February 19, 2025

Jasmine Paolini, quante posizioni perde nel ranking Wta dopo la sconfitta a Dubai

Con questa sconfitta Jasmine Paolini perde 880 punti e la quarta posizione Wta: al momento nel virtual ranking è scesa al sesto posto, scavalcata dalle americane Jessica Pegula e Madison Keys. Potenzialmente potrebbe essere superata anche dalla 25enne russa Elena Rybakina - testa di serie numero 6 del torneo di Dubai e prossima avversaria proprio di Sofia Kenin - se dovesse raggiungere la finale e dalla statunitense Emma Navarro (ma l'ottava giocatrice del seeding dovrebbe vincere il Wta 1000).