Juve Napoli, il direttore dell'Asl: "Protocollo Cts Lega superato dai fatti"

"Se non avessimo fatto questo, saremmo incorsi in una mancanza di sorveglianza sanitaria". Così il Direttore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord, Antonio d'Amore, a Effetto Giorno di Alessio Maurizi, su Radio 24. Il direttore dell'Azienda sanitaria partenopea difende l'operato del suo Dipartimento di Prevenzione e prosegue a Radio 24: "L’indagine viene effettuata sulla persona risalendo ai tre giorni precedenti, sia per i familiari sia per il gruppo lavoro. L’Epidemiologia se non avesse fatto questo sarebbe incorsa in una mancanza di sorveglianza sanitaria, oltre che in grave carenza amministrativa", ha concluso D'Amore a Radio 24.

Napoli, il direttore Asl 2 D'Amore a Radio 24: "I positivi del Napoli frutto della gestione sbagliata nel caso Genoa" "Se a Genova si fosse agito in maniera diversa forse oggi non ci sarebbero stati i tre positivi nel Napoli". Risponde così Antonio d'Amore, Direttore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord, a Effetto Giorno di Alessio Maurizi su Radio 24, a difesa della scelta di sospendere la trasferta del Napoli a Torino. "Non sappiamo quanti ce ne saranno ancora (positivi, ndr). Cosa sarebbe successo se il Napoli fosse andato a giocare a Torino e fossero risultati positivi altri giocatori?".

Napoli, il direttore Asl 2 D'Amore a Radio 24: "Protocollo Lega-Cts superato dai fatti"