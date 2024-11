Juventus, 199 milioni di perdita. Lodo Ronaldo, nuovi sponsor e Superlega... Assemblea azionisti news

Juventus, assemblea degli azionisti approva il bilancio: -199 milioni

Maurizio Scanavino ha fatto il punto della situazione sui numeri della Juventus nel corso dell'assemblea degli azionisti del club bianconero. "C’è stato un aumento del capitale investito nel calciomercato, che ha generato 22,5 milioni di euro, con effetto finale negativo di circa 44 milioni. Andando ai risultati economici, il bilancio si chiude con un costo di 395 milioni di euro, con 400 milioni di costi operativi. Un risultato operativo di 175 milioni e un risultato di esercizio negativo di circa 200 milioni".

"L'impatto che la Champions ha avuto, è di circa 130 milioni, però siamo in proiezione positiva in termini di risultato netto - ha spiegato l'ad bianconero -. Nella campagna estiva sono stati effettuati incrementi di 150 milioni di euro, con cessioni pari a 30 milioni di euro che ha portato un effetto sulle plusvalenze di 60 milioni di euro, con effetto negativo di 66 milioni di euro, 36 milioni nella stagione corrente e 30 nelle stagioni successive".

"Il bilancio approvato al 30 giugno 2024 segna una perdita di 199 milioni - ha concluso -. La società di revisione non ha rilevato nulla sull’esercizio concluso al 30 giugno". Alla fine l'assemblea ha approvato il bilancio al 30 giugno 2024 con perdite di 199,2 milioni di euro al 99,2%. Contrari 0,066%, astenuti 0,007%. Non votanti 0,0009%.

Juventus e il lodo Cristiano Ronaldo

Nel corso dell'assemblea, Ferrero ha fatto il punto la posizione del club sul contenzioso con Cristiano Ronaldo. "Non siamo d'accordo con il lodo Ronaldo, che aveva deciso per un 50 e 50, quindi lo abbiamo impugnato davanti al tribunale di Torino - ha spiegato -. Non condividiamo il merito di questo arbitrato".

Juventus e la Superlega

Nel corso dell'assemblea, Ferrero ha toccato anche l'argomento Superlega. "Abbiamo fatto due comunicati stampa, molto precisi, sulla Superlega, 6 giugno e 13 luglio 2023 - ha spiegato -. Il progetto Superlega nasce con un certo numero di squadre, poi alcune recedono e ne restano 3, di cui la Juventus". "La Juve ha notificato la decisione di recedere dalla Superlega, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta", ha concluso.

Juventus, lungo applauso per Chiellini

"Giorgio darà il suo contributo non solo per la Juventus, ma per tutto il sistema calcio su queste tematiche importanti". Con queste parole l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino ha accolto Giorgio Chiellini all'assemblea degli azionisti, primo appuntamento ufficiale dopo il ritorno in bianconero. Seduto al fianco di Cristiano Giuntoli e Francesco Calvo, per lui un lungo applauso nel suo debutto da dirigente. "Giorgio Chiellini si è unito a noi con l'obiettivo di fare una crescita manageriale all'interno della società. Il primo step è molto importante, sui rapporti istituzionali legati al calcio giocato e a tutte le politiche a livello nazionale e internazionale - ha proseguito Scanavino -. Queste tematiche sono significative, si giocano tante partite, c'è un tema sul numero delle competizioni e di ricavi legati a queste competizioni".