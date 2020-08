Juventus, addio Higuain: per i bookie Fiorentina in pole

Le strade tra Gonzalo Higuain e la Juventus si separano dopo tre stagioni. La conferma è arrivata dalla conferenza stampa di presentazione dell'esordiente allenatore Andrea Pirlo. La società bianconera - stando alle ultime indiscrezioni - proporrà una buonuscita al Pipita Higuain, che guadagna 7 milioni di euro netti a stagione e il suo ingaggio pesa molto sul bilancio della Juventus. Per questo motivo, una volta svincolato, può andare dove vuole.

Viola a 3,50, poi l'Mls

Ecco allora che i bookmaker hanno iniziato a stilare una sorta di classifica delle possibili destinazioni dell'argentino. In prima fila - secondo i betting analyst di Snai - c'è la Fiorentina che è alla ricerca di un bomber. L'approdo a Firenze è offerto a 3,50, una quota che conferma quanto Pradè abbia iniziato subito a muoversi con un sondaggio per capire la fattibilità dell'affare. Ma Higuain non è solo un obiettivo della Fiorentina. Per Snai c'è la possibilità di vederlo negli States, in una squadra della Major League Soccer. Tale ipotesi, spiega Agipronews, è fissata in lavagna a 5,00. Gonzalo però piace molto non solo a club statunitensi, ma soprattutto al ''suo'' River Plate con cui la Juve ha avuto contatti tramite emissari sulla possibilità di imbastire un'operazione simile a quella che portò Rodrigo Bentancur a Torino nel 2017. La chance di rivedere il Pipita nel club che lo lanciò nel grande calcio è offerta a 7,50. Più lontane le strade che portano a Roma e Napoli, entrambe quotate 15,00, e in Spagna, direzione Valencia o Siviglia, che pagano 20 volte la posta.