Juventus, aumentano le voci: Higuain verso il Dc United con il fratello?

Il futuro di Gonzalo Higuain con la Juve è tutto da capire. Il PIpita ha un contratto in scadenza nel 2021 e come ha detto suo padre intende rispettarlo. La voglia di rivedere la propria famiglia data la figlia in Sudamerica e una madre malata. L’ipotesi River Plate resta semre la più accreditata nonostante le smentite. Una valida alternativa, però, secondo il Washington Post sarebbe offerta dalla Major League Soccer. Da quanto si apprende, infatti, il DC United, ex club di Rooney, vorrebbe portare una nuova stella nella squadra e avrebbe individuato in Higuain l’attaccante perfetto. Con lui, inoltre, ci sarebbe anche un altro Higuain, Federico, suo fratello. La dirigenza del club americano vorrebbe puntare forte sull’accoppiata in famiglia per portare lustro alla società e anche risultati importanti. Intanto Gonzalo è tornato a Torino e si sta allenando per farsi trovare pronto per il campionato, in caso di ripartenza.