Sport

Giovedì, 9 aprile 2020 - 18:26:00 Juventus, CR7 non sta mai fermo: si allena in campo nella sua Madeira Juventus, CR7 non sta mai fermo e fa come Ibra: torna ad allenarsi, e lo fa allo stadio nazionale della sua Madeira

CRISTIANO RONALDO (foto Lapresse) Juventus, CR7 non sta mai fermo: si allena in campo nella sua Madeira Anche Cristiano Ronaldo, come Ibra, è tornato in campo. Come rivelato dal sito lusitano dnoticias.pt, il campione della Juve ha svolto una seduta di allenamento (con tanto di pallone) nello stadio Nacional di Madeira, sfruttano il fatto che il governo portoghese non ha messo il veto sulle sedute di squadra fino a questo momento. CR7 dovrebbe tornare a Torino la prossima settimana. ¿Rompió la cuarentena?



El medio portugués 'https://t.co/FGFXRfL09S captó a Cristiano Ronaldo entrenando en el Estadio Nacional de Madeira. pic.twitter.com/yWxlV0cQmL — TVC Deportes (@TVCDeportes) April 9, 2020