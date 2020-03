Juventus Dybala non è positivo al Coronavirus: "Sto bene, no fake news"

"Buongiorno a tutti - ha scritto Dybala su Twitter - voglio confermare a tutti che sto bene e sono in isolamento volontario (come il resto dei compagni di squadra dopo la positività accertata di Daniele Rugani, ndr). Grazie a tutti per i messaggi, mi auguro che anche tutti voi possiate stare bene. Diciamo no alle fakenews!"

"​Paulo Dybala non è positivo al coronavirus", lo riporta l'Ansa. "Lo precisa la Juventus, smentendo "categoricamente" indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore. Dopo la positività di Daniele Rugani, in osservanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, l'attaccante argentino è in isolamento volontario come il resto della squadra".

Juventus, 121 in isolamento dopo il caso Rugani. Andrea Agnelli apre una raccolta fondi

Il presidente Andrea Agnelli ha mandato un messaggio video, sui profili social della Juventus, nella serata di giovedì. "In questa difficile fase, pur restando distanti, restiamo uniti e tutti quanti usciremo da questo delicato momento". Il numero uno bianconero lancia la campagna di raccolta fondi #DistantiMauniti a sostegno della Regione Piemonte per l'acquisto di dispositivi medici e il supporto al personale medico. La società bianconera, insieme ai calciatori, ha donato così 300.000 euro con l'obiettivo di sensibilizzare tutti i tifosi a fare la propria parte a favore dell'iniziativa. Sul portale gofund.com, sarà possibile accedere ed effettuare una donazione minima di 5 euro. "In questo momento di emergenza sanitaria anche noi, come Juve, vogliamo dare il nostro contributo innanzitutto rispettando le regole e chiedendo a tutti quanti di fare lo stesso: restate a casa. Anche io, da ieri sera, sto osservando un periodo di isolamento volontario. Ma dobbiamo e vogliamo fare di più: ed è per questo che con i nostri ragazzi abbiamo lanciato una campagna dei raccolta fondi".

Nel frattempo, come comunica il sito della Juventus, 121 persone fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario. Nel giro di 4-5 giorni tutti saranno sottoposti al tampone. Se non ci saranno altre positività, la squadra potrà tornare ad allenarsi non prima del 25 marzo, a circa una settimana dalla possibile riapertura del campionato. Ma al momento risulta abbastanza difficile pensare che la serie A possa ripartire a inizio aprile.

Rugani è stato messo subito in isolamento al J Hotel, la struttura attaccata al centro sportivo bianconero dove la squadra di solito va in ritiro, il difensore resterà nel centro per 14 giorni. Alcuni giocatori - tra cui Bernardeschi, che lo aveva annunciato mercoledì sui social -, avevano già scelto volontariamente di stare lontani dalla famiglia e di trasferirsi al J Hotel. Altri hanno scelto l'isolamento volontario a casa. Cristiano Ronaldo, che era volato a Madeira subito dopo Juventus-Inter per stare vicino alla madre e resterà lì finché non sarà finito in periodo di isolamento.

