Juventus, fine dell'isolamento. Inter: Hakimi negativo. E con lui anche...

La Juventus ha finito l'isolamento fiduciario: lo comunica lo stesso club in una nota sul proprio sito ufficiale: ''In applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone''. La Juve ora aspetta che tornino negativi anche Cristiano Ronaldo e Weston McKennie che restano in isolamento.

INTER, HAKIMI NEGATIVO AL CORONAVIRUS. E ANCHE YOUNG

Antonio Conte ritrova in un colpo solo un giocatore...e mezzo in piu'. Ashley YOUNG, infatti, e' risultato guarito dal Covid-19, e dopo gli esami di idoneita' potra' tornare in gruppo in vista della trasferta di Champions contro lo Shalhtar. A sorpresa, anche Hakimi e' risultato negativo al tampone, dopo essere stato positivo a quello effettuato martedi' sera, cosa che lo ha costretto a saltare il debutto casalingo contro il Borussia. Il giocatore e' stato sottoposto subito a un altro test di controllo (i cui risultati sono attesi per domani), per verificare che sia effettivamente negativo o, al contrario, che ci si trovi di fronte a un falso risultato. Tanto YOUNG quanto Hakimi non prenderanno comunque parte alla gara di Marassi (come gli attuali positivi Radu, Gagliardini e Skriniar), cosi' come Sanchez, che dopo la contrattura all'adduttore destro subita nel primo tempo contro i tedeschi in Champions, verra' tenuto a riposo.

ROMA, MANCINI POSITIVO AL COVID

C'e' un terzo caso di positivita' al covid in casa Roma: dopo Diawara e Calafiori, anche Gianluca Mancini e' risultato positivo al coronavirus. "Ciao a tutti, sono risultato positivo al coronavirus e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena" scrive il difensore che poi aggiunge: "Fortunatamente mi sento bene e sto gia' facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo"

In serie A su 595 giocatori in serie A, sono emersi finora 72 casi di positivi al covid.

COVID, POSITIVI GIOCATORI PRIMAVERA DI MILAN E SASSUOLO

Si ferma l'attivita' delle squadre del settore giovanile del Milan. Lo stop e' fino al 2 novembre, deciso dopo alcune positivita' al Covid-19. Stessa decisione da parte del Sassuolo dopo alcuni casi: i contagiati, informa il club, sono stati posti in isolamento fiduciario. Rinviate le gare ufficiali in programma nel fine settimana.