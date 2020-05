Juventus, Higuain è arrivato a Torino. Ora 14 giorni di isolamento

La Juventus e' finalmente al completo. La "distanza sociale" e' e sara' ancora d'obbligo per tutti quei giocatori che avevano lasciato Torino in piena emergenza sanitaria, ma adesso il tecnico Maurizio Sarri sa di poter contare al piu' presto sull'intero organico: anche Gonzalo HIGUAIN, l'ultimo giocatore ancora all'appello, ha infatti raggiunto il capoluogo piemontese. L'attaccante argentino e' giunto all'Aeroporto Sandro Pertini di Caselle Torinese oggi alle 16.10, e' stato prelevato da un'automobile del club ed e' poi passato dalla propria abitazione prima di raggiungere il JHotel alla Continassa, dove dovra' rispettare il periodo di quarantena prima di sottoporsi ai test clinici.

A proposito di Continassa, anche oggi i giocatori hanno proseguito con le sedute individuali e tra i presenti c'era Miralem Pjanic che in una diretta Instagram con il calciatore francese Laurent Agouazi ha parlato della Juventus come di "una famiglia, un club di altissimo livello. Quando vedi i trofei, ti dici che anche tu devi portarli li'. E' un club straordinario. Il mio ruolo in campo? Prima di venire alla Juventus, Allegri mi aveva detto che voleva mettermi davanti alla difesa".

"Ho gradualmente iniziato ad abituarmi, mi ha detto cosa dovevo migliorare ma oggi questo non mi impedisce di tornare mezzala". Attraverso Instagram ha mandato un messaggio anche Douglas Costa: "Il mio desiderio e' che tutta questa pandemia passi e che il calcio torni a darci di nuovo gioia... anche perche' lo spettacolo deve continuare", ha scritto il calciatore brasiliano.