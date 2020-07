Juventus, infortunio Dybala: solo un'elongazione, può farcela per il Lione

Dopo i festeggiamenti per il 36 scudetto vinto, il 9° consecutivo conquistato, in casa Juve si tira un sospiro di sollievo anche per quanto riguarda l'infortunio di Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha solo un'elongazione alla coscia e il tempo di recupero è stimato intorno ai 10 giorni. La Joya può così farcela per il ritorno di Champions League contro il Lione.

Il comunicato

"Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno". Questo il comunicato della Juventus. Tra un paio di giorni l'argentino sarà sottoposto a nuovi esami e forse si potrà capire meglio la situazione. Ma il margine per sperare c'è. Nulla di grave neanche per Danilo, uscito ieri al 24' dopo una forte botta alla testa presa in uno scontro con Ramirez. Anche il brasiliano in mattinata è stato sottoposto ad accertamenti che hanno dato esito negativo.