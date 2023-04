Juventus-Inter, bianconeri favoriti in Coppa Italia (ma non troppo). Le quote

Juventus-Inter, semifinale Coppa Italia all'Allianz Stadium

Inter scenderanno in campo per giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia. Si gioca questa sera alle 21 allo Stadium di Torino la gara di andata con il ritorno fissato il 26 aprile a San Siro. Anche questa volta il derby d’Italia ha gli ingredienti giusti per tenere altissimo l’interesse intorno ad un confronto che offre sempre mille motivazioni ai giocatori in campo ed ai tifosi fuori del rettangolo di gioco. Per i bianconeri, che hanno già vinto i due confronti in campionato, è la rivincita della finalissima della scorsa stagione persa, dopo il 2 a 2 del novantesimo, ai tempi supplementari per una doppietta di Perisic che permise ai nerazzurri di vincere l’ottavo titolo. Prima di accedere alle semifinali la Signora ha avuto ragione del Monza per 2 a 1 ed ha eliminato agli ottavi la Lazio. I milanesi, invece, hanno eliminato, solo dopo gli extra time, il Parma per 2 a 1 agli ottavi e l’Atalanta ai quarti per 1 a 0.

Juventus-Inter, precedenti in Coppa Italia e il momento delle due squadre

Per la classicissima del calcio italiano sinora le due formazioni in Coppa Italia si sono affrontate trentaquattro volte con sette pareggi, sedici vittorie bianconere e undici nerazzurre con i primi che hanno vinto quattordici titoli, i secondi nove. In campionato sono reduci da prestazioni diametralmente opposte. I padroni di casa da cinque vittorie consecutive, buon ultimo il successo di misura con il Verona grazie ad un gol di Kean al 55°. Gli ospiti, invece, nell’ultimo mese hanno subito tre sconfitte consecutive buon’ultima la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, segnali non certo confortanti ad una settimana della gara di andata dei quarti di finale di Champions League in quel Lisbona con il Benfica. E non solo, sarà la sesta volta che le squadre si incroceranno in semifinale di Coppa Italia con un bilancio solo favorevole ai bianconeri che hanno sempre eliminato i lombardi.

Juventus-Inter, semifinale Coppa Italia: le probabili formazioni

Pochi dubbi sulle squadre che saranno disposte in campo. Allegri, in casa Juve, dovrebbe riproporre in attacco Di Maria in coppia con Vlahovic. Gatti dovrebbe prendere il posto dell’acciaccato Alex Sandro in difesa mentre a centrocampo troveranno spazio Rabiot e Kostic. Di contro Inzaghi probabilmente affiancherà Dzeko a Lukaku in attacco mentre in cabina di regia fiducia ad Asllani con Barella e Mkhitaryan a sostegno.

Juventus-Inter, semifinale Coppa Italia: BetFlag vede favoriti i bianconeri

Sulla lavagna di BetFlag gli analisti bancano favorita ma non troppo la Juve con l’1 alto a 2,28 con il 2 non troppo distante a 3,25 e con l’X che moltiplica per 3,10. E’ Dusan Vlahovic il primo indiziato a siglare la prima o l’ultima rete della semifinale offerta a 6,50 con a seguire Milik a 7,25, Lautaro Martinez a 8,00, Lukaku a 8,25, Kean a 8,50, Dzeko e Di Maria a 9,50 e poi via via tutti gli altri.