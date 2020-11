Juventus-Napoli? Avanti anche fino a Tar e Consiglio di Stato

"Un'accusa di slealtà che indigna tutti, perché il Napoli non aveva alcuna scelta in quelle ore concitate della vigilia, aveva in mano provvedimenti e ordinanze di due Asl e del gabinetto della Regione Campania che vietavano al club di viaggiare per ragioni di salute pubblica, per questo il Napoli non si arrende e non si arrenderà mai, andando avanti con i ricorsi, eventualmente anche attraverso la giustizia amministrativa". E' la reazione del Napoli per bocca dell'avvocato Mattia GRASSANI, ospite della trasmissione Sport24 su Rainews24, che ha così commentato il ricorso respinto dalla Corte d'Appello federale sul caso Juventus-Napoli che ha confermato a il 3-0 a tavolino per il club bianconero e il punto di penalizzazione per i partenopei.

Secondo Grassani dalle motivazioni emerge "una patente di scorrettezza e slealtà che indigna tutti, dal presidente De Laurentiis all'ultimo dei magazzinieri. Il Napoli non aveva scelta in quelle ore concitate della vigilia, avevamo in mano i provvedimenti e le ordinanze di due Asl e della Regione Campania che impedivano di viaggiare". L'avvocato spiega che "il Napoli non si arrende e non si arrenderà mai. E' un pronunciamento che ci offende, faremo ricorso presso il terzo grado della giustizia sportiva che è il Collegio di Garanzia del Coni e anche, eventualmente, alla giustizia amministrativa, ovvero Tar e Consiglio di Stato".