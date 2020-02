Dieta integrale: dimagrire la pancia in fretta e allontanare il diabete

Dieta integrale: un regime alimentare ricco di cereali integrali aiuterebbe a dimagrire la pancia velocemente e ridurre il rischio di diabete - Salute e benessere

E' risaputo che i cereali integrali siano un vero toccasana per la salute ma aiutano davvero a dimagrire velocemente? Inserire alimenti come quinoa, riso integrarel, bulgur e grano saraceno nella propria dieta può favorire la perdita della pancia e soprattutto ridurre il rischio di diabete.

Dieta integrale per perdere peso in poco in tempo - Salute e benessere

I cereali integrali mantengono intatte tutte le loro componenti. Nello specifico si tratta della crusca esterna, germe interno ed endosperma ricco di amido. Questi alimenti quindi sono una ricca fonte di fibre che aumentano il senso di sazietà e aiutano ad espellere le tossine.

Dieta integrale per dimagrire la pancia velocemente - Salute e benessere

Un'analisi effettuata da HarlandHall Associates nel 2008 ha preso in esame i dati raccolti in 15 studi scientifici, che in totale hanno visto partecipare 119.829 persone di entrambi i sessi e con età superiore ai 13 anni. Dall'analisi è emerso che assumere tre porzioni al giorno di cereali integrali è associato ad una valore inferiore di indice di massa corporea (BMI) e adiposità centrale. Quest'ultima è una delle cause principali dell'insorgenza di malattie cardiovascolari.

Dieta integrale e diabete: i benefici - Salute e benessere

La dieta integrale allontana il diabete perché l'elevata assunzione di fibre aiuta a prevenire l'obesità, tra le cause più comuni di aumento del rischio di diabete di tipo 2. Le fibre inoltre rallentano l'assorbimento di zuccheri nel sangue e migliorano la sensibilità insulinica. In sostanza questi nutrienti aiutano a gestire la glicemia.

Dieta integrale: controindicazioni e consigli - Salute e benessere

La dieta integrale ha sicuramente degli effetti benefici in linea generale ma non è adatta a tutti. Chi soffre di celiachia o di sindrome da intestino irritabile deve evitare di assumere cereali integrali per evitare di incrementare i sintomi del proprio disturbo. Inoltre, trattandosi di una dieta fai da te è bene sempre rivolgersi al proprio medico, dietologo o nutrizionista per verificare il regime alimentare più adatto al singolo caso. Gli esperti inoltre ricordano che per quanto riguarda il diabete non esistono "pillole miracolose".