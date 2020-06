Dybala-Juventus: "Mi volevano Psg-United. Rinnovo? Al momento..."

Dybala-Juventus, la Joya: "Rinnovo? Al momento non c'è nulla"

"Ho ancora un anno e mezzo di contratto: non è tanto, ma per il momento non c'è nulla con la Juventus per quel che riguarda il rinnovo". Paulo Dybala parla della sua situazione contrattuale con il club bianconero, in una intervista alla Cnn. "Sono felice qui, ma dipende dalla Juve. L'anno scorso sono rimasto: mi avevano cercato Manchester United, Tottenham e Psg, ma sono rimasto per non lasciare un brutto ricordo dopo la stagione negativa", prosegue l'argentino. "Il Barcellona è un club straordinario, con Messi ancora di più, ma anche la Juve è una grande squadra. Qui ho la fortuna di giocare con Buffon e Ronaldo", conclude Dybala.

DYBALA SUL RAZZISMO: "NORME PIÙ SEVERE,PRONTI A LASCIARE IL CAMPO"

Dribbla gli avversari, ma non i problemi. Quelli e' pronto ad affrontarli con rabbia e determinazione. In un'intervista alla CNN Paulo DYBALA parla di razzismo partendo da quanto accaduto a Moise Kean durante la gara di Cagliari. "In molti stadi italiani c'e' questo problema, e' successo anche a Balotelli e a Pjanic, penso che siano necessarie sanzioni piu' severe e se non ci penseranno le istituzioni saremo noi giocatori a dover far si' che questi episodi vengano cancellati. Siamo uno dei piu' grandi campionati del mondo, milioni di persone ci guardano e se vedono che non viene intrapresa nessuna sanzione contro il razzismo, i razzisti sono incoraggiati a continuare. Chi di competenza deve agire, altrimenti in breve tempo saranno i giocatori a farlo, decidendo di lasciare il campo o di non giocare, mi sembrerebbe giusto, non si puo' andare avanti cosi'".