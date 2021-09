Juventus-Chelsea dove vederla: Amazon o Sky? Mediaset (Infinity-Canale 5)?

Juventus-Chelsea ci siamo. I bianconeri hanno vinto contro il Malmoe (3-0 in Svezia) nella prima giornata di Champions League, i blues hanno sconfitto 1-0 lo Zenit San Pietroburgo a Londra. Battere i campioni d'Europa per la Juve vorrebbe dire ipotecare il passaggio agli ottavi di finale. Juventus-Chelsea, dove vederla? Ecco una guida veloce.

Juventus-Chelsea Dazn: dove vederla la Champions League

In diretta dall'Allianz Stadium di Torino la Juventus di Allegri affronta in casa il Chelsea, live e in esclusiva su Amazon Prime Video dalle ore 19.30, calcio d’inizio alle ore 21.00. Per il secondo appuntamento di UEFA Champions League, Patrice Evra fa il suo esordio nella rosa di commentatori ed esperti di Prime Video, che mercoledì 29 vedrà protagonisti in diretta da Torino Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Ad animare l'highlight show post-partita a partire dalle 23.15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Luca Toni.

Juventus-Chelsea e la Champions League: il programma di Amazon Prime Video

Dopo il debutto della scorsa settimana, torna su Prime Video “Oltre i titoli”, l’appuntamento settimanale pre-partita dedicato alla UEFA Champions League, condotto da Valentina Ballarini, con ospiti dal mondo dello sport, del giornalismo e dei social per raccontare i momenti che precedono il match con commenti, previsioni, curiosità e contenuti inediti sulle squadre in campo. Protagonisti del pre-partita “Oltre i titoli” di Juventus – Chelsea sono Fabrizio Biasin, Fabiana della Valle e Bugo. Gli highlights di tutti i match della UEFA Champions League giocati martedì 28 e mercoledì 29 settembre saranno disponibili a partire dalle 23:15 di mercoledì 29. Inoltre, Alexa si arricchisce con “Prime Video UEFA Champions League Highlights”, la nuova skill dedicata alla competizione. Su tutti i dispositivi con integrazione Alexa dotati di schermo e su Fire TV Stick, è infatti possibile rivedere gli highlights delle partite semplicemente dicendo “Alexa, apri gli highlights di UEFA Champions League”. Le migliori azioni dei 16 match in esclusiva Prime Video saranno disponibili post partita e riproducibili sempre. Per tutti gli altri match, gli highlights saranno riproducibili fino alle 23:59 del giovedì. Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.