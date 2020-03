Juventus-Inter tv e streaming chiaro o solo pay? DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER

Juventus-Inter tv e streaming. Tv in chiaro? SKY? Ecco dove vedere Juventus-Inter

Juventus-Inter tv in chiaro? Juventus-Inter su TV8 o Rai? La decisione

Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse all'Allianz Stadium. Il derby d'Italia in programma domenica 8 marzo alle 20,45 non avrà tifosi. La sfida tra bianconeri e nerazzurri si potrà vedere solo in tv. Ma dove? Ecco una breve guida per seguire Juventus-Inter in tv e streaming.

Juventus-Inter tv in chiaro? Niente diretta su TV8 o Rai

Juventus-Inter in tv in chiaro? Nelle scorse settimane si era ipotizzato la diretta tv in chiaro. E nelle scorse ore il ministro Spadafora ha rilanciato la richiesta di una diretta di Juventus-Inter free. Erano circolate le ipotesi legate alla trasmissione su TV8 o su altre tv nazionali (Rai e Canale 5 in prima fila). Ma l'ipotesi non è praticabile. Il contratto della Lega Calcio consente le trasmissioni del campionato solo in pay. Solo un decreto del governo avrebbe potuto modificare la situazione, ma il tempo è poco e le speranze ancor meno a questo punto.

Juventus-Inter tv Sky

Juventus-Inter si vedrà su Sky. La sfida di domenica 8 marzo in programma all'Allianz Stadium sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Juventus-Inter streaming: SkyGo e Now Tv

Juventus-Inter sarà visibile in streaming su SkyGo, che possono vedere gli abbonati di Sky. Chi non è abbonato alla pay tv potrebbe però seguire il derby d'Italia grazie a Now Tv. Il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti. Ad esempio con 7,99 Euro si può acquistare un giorno di sport e seguire oltre a Juventus-Inter anche gli altri avvenimenti sportivi della giornata.

Juventus-Inter Radio Rai

Juventus-Inter sarà raccontata in diretta anche su Radio Rai1 a partire dalle 20.45.