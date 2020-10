Sondaggi, Lega di Salvini boom: torna a volare. Il Pd non molla. La Meloni...

SONDAGGI, LEGA DI MATTEO SALVINI BOOM

Matteo Salvini torna a veder accelerare la sua Lega nei sondaggi: +1% in una settimana e il Carroccio si trova di nuovo quasi al 25% (24,8%) per la precisione. Lega che in questo sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana guadagna sul Pd, anche se i numeri per Zingaretti sono confortanti.

SONDAGGI, PD DI ZINGARETTI CRESCE

Se la Lega prende un punto, il Partito Democratico sale dello 0,7% e passa al 20,8%. Il distacco tra il partito di Salvini e il Pd è del 4%.

SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA STABILE MA GIORGIA MELONI STACCA L'M5S

Fratelli d'Italia è stabile: Giorgia Meloni vede FdI al 15,8% come la settimana precedente. Tanto basta per staccare l'M5S che arretra dal 16% al 15,2%.

SONDAGGI, FORZA ITALIA SALE. ITALIA VIVA SCENDE

Forza Italia guadagna qualcosa (dal 5,8% al 6% per il partito di Silvio Berlusconi) e tiene a distanza gli altri partiti. La Sinistra (3,5%) e Azioni (3,3%) lasciano lo 0,1%, mentre Italia Viva perde lo 0,2% (e va al 2,8%). Quindi +Europa (al 2% dal 2,1%), i Verdi che arretrano (1,6 da 1,9%) e Cambiamo! (1,3% era all'1,5%).

Sondaggi politici: Lega, Pd, Fratelli d'Italia, M5S, Forza Italia, La Sinistra, Italia Viva... I trend del nuovo sondaggio SWG

SONDAGGI SWG PER IL TG LA7 DI ENRICO MENTANA