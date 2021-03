Sondaggi, Mario Draghi in crisi: brusco calo della fiducia nel premier

La fiducia nel governo di Mario Draghi subisce un brusco calo (-3,2%) nei sondaggi politici rispetto a sette giorni fa. Va detto che la maggioranza degli italiani (54,2%) continua ad avere un giudizio positivo sull'esecutivo Draghi. Ma il trend è comunque significativo. Non ha fiducia il 33%, non sa il 12,8%. Il sondaggio è a cura di Monitor Italia ed è stato realizzato da Tecne' con Agenzia Dire (effettuato con interviste il 26 marzo 2021 su un campione di mille casi).

Analizzando i trend dei sondaggi, dal 13 febbraio, giorno di insediamento del premier Draghi, il consenso nel Governo ha perso 4,2 punti di percentuale. E sono quasi 5 (4,8) se si considera il 19 febbraio giorno in cui i giudizi positivi nei confronti dell'esecutivo toccarono il picco del 59%. Da quel momento, salvo un rialzo del 5 marzo il consenso e' andato progressivamente diminuendo fino al 54,2% di questa settimana. La fiducia in Mario Draghi è in calo anche secondo i sondaggi Emg (che vedono Giorgia Meloni in salita)