Juventus prepara il sorpasso su Gucci come primo marchio italiano su Instagram

La Juventus è a un passo dal diventare il primo primo brand italiano su Instagram. Il club bianconero attualmente ha 39,5 milioni di follower e occupa l’85esima posizione degli account più seguiti, subito dietro Gucci, al 79esimo posto con 40,3 milioni di follower e primo tra gli italiani.

Juventus regina di Instagram: con Ronaldo vola sui social. E batte il Real Madrid su Facebook

Il trend è tutto a favore della Signora secondo quando ha riportato la Gazzetta dello Sport. Infatti malgrado la serie A sia ferma (si spera di ripartire a metà giugno) a causa del Coronavirus, la Juventus cresce di circa 20-25mila follower al giorno, circa il triplo rispetto a un giorno medio di Gucci. A questa velocità la Juve opererà il sorpasso nel giro di un paio di mesi.

Inutile dire che uno dei segreti di questo successo sia dovuto anche all'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero un anno e mezzo fa. CR7 è un fuoriclasse sul campo, quanto sul terreno di gioco dei social.

Per quanto riguarda le interazioni su Facebook la Juventus poi è la squadra sportiva numero 2 al mondo dietro il Liverpool. La società campione d'Italia ha 7,6 milioni di interazioni in un mese superando persino il Real Madrid che vanta molti più supporter che lo seguono su FB: 111 milioni vs i 41 milioni della Juve.