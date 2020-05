Juventus, Rabiot ironico su Instagram. E Higuain...

JUVENTUS, RABIOT IRONICO SU INSTAGRAM "ULTIMO GIORNO DI SCIOPERO"

Una posa che lo ritrae pensieroso e un messaggio che ironicamente ne spiega l'espressione: "Quando realizzi che e' stato il tuo ultimo giorno di sciopero". Adrien Rabiot si affida a Instagram per rispondere alle indiscrezioni uscite sul suo conto. Finora l'ex Psg ha osservato un periodo di isolamento prolungato in Francia, mentre tutti gli altri stranieri della Juventus, fatta eccezione per Gonzalo Higuain (in Argentina anche per stare vicino alla madre malata), sono rientrati a Torino. Poi un'altra istantanea, un contenitore per liquidi e la scritta: "giornali, tv stampa, non ingerire". Intanto il centrocampista della Juve è tornato a Torino.

Juventus, Higuain ritorna. Ma il River Plate...

Higuain dovrebbe tornare in Italia nel fine settimana per spendere quelli che potrebbero essere i suoi ultimi mesi della sua lunga carriera europea: la malattia della mamma Nancy e le ultime due stagioni dal rendimento altalenante, avrebbero convinto il Pipita (che ha un altro anno di contratto con la Juve), secondo il Corriere della Sera, a riavvicinarsi alla sua vecchia squadra, il River Plate. Per entrambi tira aria di divorzio, con Rabiot che potrebbe finire in orbita Manchester United o all'Everton (che lo fece esordire allora 17enne nel Psg).