Juventus, richiamo di Allianz dopo la rissa con l'Inter in Coppa Italia

Juventus-Inter, richiamo di Allianz ai bianconeri: atteggiamenti non accettabili dai calciatori

Gli episodi di Juventus-Inter, semifinale di Coppa Italia della scorsa settimana (con rissa finale dopo il triplice fischio dell'arbitro), continuano a far discutere. Ed è in arrivo una lettera di richiamo al club bianconero da parte di Allianz per il comportamento tenuto in campo.

Lo ha preannunciato l’amministratore delegato e Ceo di Allianz Italia, Giacomo Campora, in un video per dipendenti e agenti di cui dà conto il Corriere della Sera: "Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all’agonismo sportivo".

Juventus-Allianz, l'accordo di sponsorizzazione

Con un accordo di sponsorizzazione da 73 milioni per il periodo dal 2017 al 2023, prolungato nel 2020 fino al 2030 per ulteriori 103 milioni, Allianz appare sulle pettorine della Juventus, sulle maglie da allenamento, sul retro delle divise delle Women e dal 2017-18 dà il nome allo Juventus Stadium.