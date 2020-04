Coronavirus, Juventus: Ronaldo tra le polemiche dopo l'allenamento allo stadio di Madeira

Dopo l'allenamento al campo sportivo della sua Madeira, giovedì, in molti sui social hanno criticato Cristiano Ronaldo perché avrebbe violato le normative messe in atto dal governo del suo Paese per evitare il contagio da coronavirus. Ma a difendere il portoghese è arrivato il segretario regionale per la salute e la protezione civile dell'isola, Pedro Ramos: "Non c'è nulla di male, tutte le regole sono state rispettate - ha detto Ramos -. Cristiano Ronaldo ha diritto di allenarsi fintantoché rispetta le regole come tutti i cittadini: non c'è alcun privilegio". CR7 era tornato a Madeira dopo lo stop della Serie A per la pandemia che sta piegando il mondo, per assistere alla madre Dolores che nel frattempo aveva avuto un ictus.