Juventus, sospensione dei 10 punti e di nuovo in Champions: la mossa di Elkann

Juventus penalizzazione: ricorso al Collegio di Garanzia del Coni e 10 punti congelati?

La Juventus non si arrende. Dopo il lunedì nero - con 10 punti di penalizzazione della Corte federale d’Appello e durissima sconfitta a Empoli che hanno trasformato la zona Champions in una chimera - il club bianconero valuta le prossime mosse e starebbe meditando di giocarsi un nuovo round ricorrendo al Collegio di Garanzia del Coni. Prima di ogni passo ovviamete i legali della Juve attendono di leggere le motivazioni della sentenza, attese in una decina di giorni.

Il termine per presentare il ricorso è quindi di 30 giorni dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello. Potenzialmente la Juventus club potrebbe poi chiedere l’abbreviazione dei termini e anche la sospensione temporanea della decisione: riottenere dunque i 10 punti in classifica - tornando in zona Champions - in attesa del pronunciamento del Collegio.

Juventus manovra stipendi, processo a metà giugno (o patteggiamento)

Il 15 giugno nel frattempo dovrebbe partire il secondo processo in cui è coinvolta la Juventus, ossia quello legato alla manovra stipendi per le stagioni 2019/20 e 2020/21, ai rapporti con alcuni agenti di calciatori e ai rapporti di partnership con altri club. A meno che non si trovi un patteggiamento prima dell’udienza trovando una quadra tra Juventus e procura federale.

