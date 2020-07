Juventus, sui social comandi tu: è il brand italiano più seguito su Instagram

La Juventus è il brand italiano più popolare nel mondo. E a dirlo è Instagram. L’ultimo sorpasso, tutt’altro che banale, nei confronti di Gucci, icona del gusto italiano, anche se finita da un po’ in mani francesi. Oggi ha 40,3 milioni di follower, mentre la Signora è schizzata a 40,5, come nessun altro marchio italico. Il boom sul social nasce soprattutto con Cristiano Ronaldo - un mostro dei social con 227 milioni di seguaci e di gran lunga il più seguito - e con un cambio di mentalità nelle strategie che ha portato il marchio in alto. Adesso la Juve guarda a Tik Tok e Twitch per ammiccare al mondo dei più giovani: lì la concorrenza è scattata in anticipo e c’è ancora un ritardo da colmare.