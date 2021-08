Kalu come Eriksen: malore e paura in Marsiglia-Bordeaux, ma tutto finisce bene

Panico in Francia durante Marsiglia-Bordeaux: l'attaccante nigeriano Samuel Kalu accusa un malore e perde i sensi, proprio come Christian Eriksen, ma poi si riprende ed esce dal campo sulle sue gambe

Momenti di autentico panico in Marsiglia-Bordeaux, partita valida per la Ligue 1 francese. Nei minuti iniziali di gioco, l’attaccante degli ospiti Samuel Kalu si è accasciato al suolo mentre era in barriera, in attesa che i marsigliesi battessero una punizione.

Compagni e avversari si sono subito fiondati in suo soccorso, portando le mani ai capelli per la disperazione e invocando l'aiuto dei sanitari. Proprio come accaduto durante Danimarca-Finlandia a Euro 2020, in occasione del malore di Eriksen, i calciatori si sono disposti intorno al collega che veniva rianimato, per impedire alle telecamere di riprenderlo.

Per fortuna, il finale è stato diverso: dopo qualche minuto, dopo qualche attimo il giocatore del Bordeaux si è ripreso ed è potuto uscire dal campo sulle proprie gambe, non senza aver tentato di riprendere la partita. Il suo allenatore ha quindi deciso di sostituirlo, ma non senza polemiche per il rischio - seppur breve - corso dall'atleta, che evidentemente non era nelle migliori condizionati per poter prendere una decisione.

Già nel 2019 Kalu aveva subito un malore in campo, ma allora l'episodio venne attribuito alla disidratazione per il caldo eccessivo. Nei prossimi giorni il nigeriano si sottoporrà agli accertamenti del caso.