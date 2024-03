Kalulu, distrazione al legamento: tegola Milan. Le condizioni di Maignan...

Milan, Kalulu infortunio: distrazione al legamento

Stagione maledetta per Pierre Kalulu. Il difensore francese del Milan - fermo per oltre due mesi a causa di un infortunio muscolare (lesione del tendine retto femorale sinistro rimediata a Napoli) - era rientrato tra i convocati a fine febbraio e stavo ritrovando il ritmo partita. Ma la sfida di Verona, in cui Stefano Pioli lo aveva schierato titolare, porta putroppo in dote un nuovo guaio fisico.

Milan, quando torna in campo Kakulu

La distorsione al ginocchio, secondo l'esito degli esami medici è una distrazione del legamento collaterale mediale. Non verrà effettuato un intervento chirurgico, ma un trattamento conservativo: Kalulu dovrebbe tornare in campo tra circa un mese e mezzo.

Salterà la trasferta di Firenze (30 marzo), la doppia sfida di Europa League con la Roma (11-18 aprile) e i match con Lecce (7/4), a Sassuolo (14 aprile). Da capire se potrà tornare disponibile in vista di Milan-Inter del 21 aprile o Juve-Milan della settimana successiva.

Per Kalulu, in questa stagione sfortunata e costellata dagli infortuni, solo 8 presenze complessive (6 in campionato, una in Champions quando fu titolare nella vittoria 2-1 del Milan a San Siro con il Psg e una in Europa League)

Milan-Maignan, sospiro di sollievo

Il Milan ha effettuato esami strumentali anche a Mike Maignan, che aveva avvertito un problema a una gamba dopo una parata nel match contro il Verona. Per il portiere francese non sono emerse lesioni o problemi significativi di altra natura.