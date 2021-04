Katie Zelem ricorda la Juventus: "L'Italia mi ha cambiato come giocatore e come persona"

"L'Italia mi ha cambiato come giocatore e come persona", ricorda Katie Zelem. La 25enne centrocampista del Manchester United ha vissuto una parentesi nella serie A femminile con la maglia della Juventus (che la prese dal Liverpool. Era la stagione 2017/28 in cui ha conquistato lo scudetto. Poi il ritorno in Inghilterra con la maglia dei Red Devils. A distanza di tempo ricorda la sua esperienza.

"Ho firmato mercoledì e mi è stato subito detto: 'Ti abbiamo prenotato un volo per Torino domani'", ricorda il capitano del Manchester United mentre racconta su un trasferimento che si sarebbe rivelato più che un semplice cambio di carriera. "Ho detto che non potevo farlo. Avevo bisogno di tempo per fare le valigie, dovevo comprare vestiti nuovi e non avevo avuto la possibilità di salutare la mia famiglia e i miei amici". Alla fine riuscì a rimandare fino al sabato. Poi l'arrivo a Torino senza conoscere nulla dell'italiano. "In aeroporto parlava inglese". Per la prima settimana "ho pensato: "Wow, cosa ho fatto".

Katie Zelem (foto Ipa)



Poi si è ambientata e l'esperienza si è rivelata positiva: “L'Italia mi ha trasformato in un giocatore diverso ma mi ha sviluppato ancora di più come persona. Mi ha reso indipendente e mi ha lasciato molto rispetto per tutti i giocatori stranieri che se la cavano così bene in Inghilterra".

Il ritorno in Uk è coinciso con una nuova sfida: la nascita del Manchester United femminile, la promozione alla Super League femminile e Zelem che è stata votata come giocatrice dell'anno del club. La sua successiva apparizione al fianco di Paul Pogba e Marcus Rashford su un enorme murale promozionale del Manchester United che copre un grande muro nel Northern Quarter della città è stato un segno di quanto sia amata dai tifosi dei Red Devils.