Kean lascia Raiola-Pimenta e passa nella squadra di Lucci. E la Juventus...

Kean, addio Raiola-Pimenta: l'attaccante della Juventus passa da Alessandro Lucci

L'attaccante della Juventus Moise Kean ha lasciato Enzo Raiola e l’avvocato Rafaela Pimenta (che guidano la scuderia che creò Mino Raiola), per passare alla World Soccer Agency. L’agenzia, che fa capo ad Alessandro Lucci, fra i suoi assistiti, ha già molti giocatori bianconeri come Perin, Bonucci, Cuadrado e Kostic. "Welcome Moise Kean", si legge sul profilo Instagram della World Soccer Agency. "Diamo il nostro migliore benvenuto nella famiglia della World Soccer Agency a Moise Kean, attaccante classe 2000 della Nazionale Italiana e della Juventus!"



Kean-Juventus, idea riscatto dall'Everton

Sul fronte del suo futuro, Kean nei prossimi mesi la Juventus valuterà il da farsi. L'intenzione sembra essere quella di prenderlo dall'Everton a titolo definitivo. L'operazione che lo aveva portato in prestito con diritto di riscatto è di 7 milioni (prestito biennale, di cui 3 milioni la scorsa stagione 4 per quella in corso), poi 28 milioni più 3 di bonus per l'acquisto. "Ora toccherà al nuovo agente Lucci presentare nuove proposte: nel caso fossero superiori ai 30 milioni di euro allora la Juventus le prenderebbe sicuramente in considerazione", scriveva nelle scorse ore calciomercato.com. Kean ha chiuso la fase pre-Mondiale in grandi condizioni segnando cinque gol nelle ultime quattro partite e nelle amichevoli di preparazione alla ripresa della serie A è già andato in rete nel corso del match contro il Rijeka.