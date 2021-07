Kolo Muani con Giroud e Ibrahimovic: il Milan prepara il colpo per l'attacco

Kolo Muani-Milan, l'attaccante del Nantes con Giroud e Ibrahimovic?

Milan sempre più francese in attacco? Dopo il colpo Giroud, il club rossonero sta pensando a Raldal Kolo Muani (mentre la Juventus è ormai a un passo da Kaio Jorge del Santos) per completare un reparto di attacco che ha in Zlatan Ibrahimovic il suo leader e fuoriclasse.

Il gioiello del Nantes ha un contratto in scadenza tra un anno e questo potrebbe aiutare a far abbassare il prezzo del cartellino: la valutazione è attorno a 10 milioni, ma si potrebbe chiudere attorno alla metà.

KOLO MUANI-MILAN SE PARTE HAUGE O LEAO?

Con la partenza di uno tra Hauge (Eintracht e Wolfsburg su di lui, ma servno 15 milioni) e Rafael Leao il Milan potrebbe accelerare per il giocatore, che ha appena terminato la sua esperienza alle Olimpiadi di Tokyo (insieme al difensore rossonero Pierre Kalulu).

Kolo Muani - che piace anche al Southampton e ha l'attenzione di diversi club inglesi - è un attaccante completo: forte di testa e rapido, può giocare in mezzo o a destra. Quest'anno ha segnato 10 gol in campionato (e 9 assist), l’ultimo dei quali è stato decisivo per la salvezza del Nantes nello spareggio con il Tolosa.