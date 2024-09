La nuova Italia di Spalletti mette in rampa di lancio Maldini Jr e...

Italia vola in Nations League: Francia-Israele ko. E Spalletti pensa a Maldini-Fazzini nel gruppo azzurro

Due partite, sei punti e il primo posto in solitario nel gruppo di Nations League: non poteva iniziare meglio il post Euro 2024 per l'Italia di Luciano Spalletti. Le nubi nere di luglio, quando gli azzurri vennero eliminati agli ottavi dalla Svizzera sono lontane e spazzate via dopo le vittorie contro Francia (3-1 allo Stade de France di Parigi) e Israele (2-1).

Aspettando i due impegni di ottobre nella competizione (contro il Belgio di Lukaku e match di ritorno con Israele) e i sorteggi dei gironi Mondiali (13 dicembre a Zurigo), il ct azzurro guarda con fiducia al futuro in un biennio che porterà ai Mondiali 2026 che si giocheranno negli Stati Uniti-Canada-Messico.

"Queste convocazioni sono state molto pensate, ho pensato solo a questo durante tutta l'estate. Volevo ringiovanire e le risposte sono state perfette, quelle che mi aspettavo. Ho modificato qualcosa e la squadra ha fatto vedere di avere le qualità che mi aspettavo, abbiamo giocato due buonissime partite", ha detto Luciano Spalletti dopo la vittoria contro Israele.

E ora mediata due nuovi innesti nel gruppo della sua Italia. "Maldini e Fazzini sono due giovani molto interessanti. Abbiamo bisogno di calciatori qualitativi e continuativi, che sappiano rimanere sempre dentro la partita - ha spiegato Luciano Spalletti a Radio Anch'io - Non abbiamo più giocatori delegati a un compito preciso, bisogna saper fare un po’ tutto. Siamo una squadra totale, che vuole far bene e si vuole aiutare. Quelli che si mettono in mostra siamo disponibili ad accoglierli a braccia aperte".

Daniel Maldini e Jacopo Fazzini dell'Empoli, chi sono i due talenti in rampa di lancio per l'Italia di Spalletti

Daniel Maldini, figlio della leggenda rossonera Paolo, è trequartista classe 2001: questa estate ha lasciato a titolo definitivo il Milan per tornare al Monza dove aveva fatto molto bene nella seconda parte della scorsa stagione - 4 gol in 11 presenze in campionato prestazioni in crescendo e di qualità (era arrivato alla corte di Adriano Galliani dopo i primi mesi di campionato a Empoli). Nelle prime quattro partite stagionali con la squadra brianzola (tre in Serie A, una in Coppa Italia) ha messo a segno un gol (contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato).

Jacopo Fazzini centrocampista duttile che può giocare in tutte le zone a metà campo (mezzala in un reparto a 3 o trequartista) è un classe 2003, ha segnato una doppietta in Coppa Italia al Catanzaro e in questo inizio di 2024/2025 si è guadagnato un ruolo centrale nella squadra guidata da Roberto D'Aversa dopo le 31 presenze (14 da titolare) con un gol nella stagione passata. In Nazionale ha fatto la trafila nelle varie selezioni dell'Under 17 all'Under 20. Si era guadagnato anche una pre-convocazione nell'Under 21 di Nicolato in vista dell'Europeo di categoria ed era stato incluso in uno stage di Roberto Mancini riservato ai giovani più interessanti del calcio italiano.