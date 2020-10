Lakers campioni Nba, LeBron miglior giocatore. Titolo nel nome di Kobe Bryant

Los Angeles Lakers campioni Nba, LeBron James miglior giocatore. Titolo nel nome di Kobe Bryant

I Los Angeles Lakers sono i nuovi campioni della Nba dopo aver superato in finale i Miami Heat per 4-2. E' il 17esimo titolo per la franchigia gialloviola che raggiunge in questa classifica gli eterni rivali dei Boston Celtics. Nella decisiva gara 6, giocata come tutte le altre partite nella bolla di Orlando, i californiani hanno vinto per 106-93. LeBron James e' stato eletto miglior giocatore delle finali: e' il quarto giocatore di sempre a riuscirci dopo aver spento 35 candeline, il primo a riuscirci con tre squadre diverse. I Lakers hanno dedicato la vittoria a Kobe Bryant, uno dei giocatori piu' rappresentativi del club, morto a causa di un incidente in elicottero lo scorso gennaio: "So che ci guarda dall'alto ed e' orgoglioso", ha dichiarato Anthony Davis, l'altra stella della squadra. "E' qualcosa che significa molto. Era un fratello maggiore per tutti noi.

