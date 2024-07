Larissa Iapichino vince la gara di salto in lungo a Parigi. Record del mondo storico per Yaroslava Mahuchikh

Larissa Iapichino vince la gara di salto in lungo a Parigi in Diamond League

Larissa Iapichino - reduce dalla medaglia d'argento agli Europei di Roma (con la misura di 6,94, suo primato stagionale) - ha vinto la gara di salto in lungo dell'ottava tappa della Diamond League di Parigi con con 6,82 metri. L'atleta italiana (che compirà 22 anni il 18 luglio) sulla pedana dello stadio di Charlety ha ottenuto la misura della vittoria grazie al terzo salto (con vento nullo). Al secondo posto con 6,78 la bulgara Plamena Mitkova, mentre terza con 6,73 l'americana Quanesha Burks. Non benissimo la tedesca oro olimpico ed europeo Malaika Mihambo che chiude al settimo posto. (6,60/0.6).

Per la campionessa azzurra - fiorentina portacolori delle Fiamme Gialle, figlia di Fiona May e Gianni Iapichino - si tratta del quarto successo in Diamond League dopo quelli dello scorso anno a Firenze, Stoccolma e Montecarlo. "Ero sgonfia, non mi sono piaciuta, ma sono stata brava a venir fuori da una situazione complicata: fare un 6,82 quando non ci si sente benissimo è qualcosa di importante e una Diamond vinta è sempre una Diamond vinta", le parole di Larissa Iapichino dopo aver conquistato la gara francese. E proprio nella capitale transalpina sarà protagonista tra poche settimane nella gara valida per le Olimpiadi. "È stato emozionante gareggiare a Parigi e spero sia di buon auspicio"

Record del mondo a Parigi: Yaroslava Mahuchikh nel salto in alto cancella tefka Kostadinova

Yaroslava Mahuchikh fa la storia al meeting di Parigi conquistando il record del mondo di salto in alto: 2,10 metri (al primo tentativo) cancellando il precedente primato della bulgara Stefka Kostadinova (2,09 il 30 agosto 1987 ai Mondiali di Roma). La campionessa ucraina, 22 anni, campionessa d'Europa e del mondo in carica, allo Stade Charlety di Parigi aveva un personale di 2,06. Al secondo posta Nicola Olyslagers (2.01) e terza la serba Angelina Topic (1.98).

Record del mondo a Parigi, Faith Kipyegon sui 1500 metri batte... se stessa

Record del mondo anche nei 1500 donne con la keniana Faith Kipyegon che corre 3:49.04 e migliora il suo 3:49.11 del Golden Gala 2023 a Firenze. Seconda è l'australiana Jessica Hull con 3:50.83, nuovo record dell'Oceania e 5° tempo di sempre sulla distanza mentre terza è Laura Muir che sbriciola il primato britannico in 3:53.79.