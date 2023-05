Lautaro firma la Coppa Italia. Inter, Inzaghi re di Coppa: ora la Champions

Inter, Coppa Italia nel segno di Lautaro (Fiorentina ko). Sogno Champions (contro il Manchester City) e tripletino

Nel 2010 l'Inter di Mourinho firmò il Triplete: Champions, scudetto e Coppa Italia. Nel 2023 l'Inter di Simone Inzaghi ha già vinto Supercoppa Italia e ora la Coppa Italia: 2-1 in rimonta sulla Fiorentina con due reti di Lautaro Martinez (il Toro segna la carica dei 101... gol in cinque stagione con la maglia nerazzurra). Ora la squadra del presidente Steven Zhang sogna il Tripletino: appuntamento al 10 giugno a Istanbul in finale contro il Manchester City di Guardiola per vincere una Champions League che saprebbe di impresa storica e tripletino. "Questa squadra può giocare finali e vincere coppe. È il risultato che volevamo", le parole del presidente Steven Zhang dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina. Sulla finale di Champions contro il City: "Penso che non dobbiamo parlarne fino a quel giorno, siamo ovviamente concentrati sulla prossima partita. I Moratti sono nel cuore dei tifosi nerazzurri e sono fiero di stare dietro a loro nella storia di questo club. Quanto credo nella vittoria? Non ci penso fino a quel giorno, ma come potete vedere sette anni fa non eravamo lì e ora stiamo giocando finali e abbiamo vinto cinque coppe. I risultati sono frutto di lavoro".

Coppa Italia all'Inter: Lautaro, volevo questa coppa, sono molto contento

“Sono emozionato e molto contento, è da un paio di anni che stiamo riportando trofei nella bacheca di questo club. Dobbiamo continuare così. Io personalmente volevo alzare un’altra coppa, siamo partiti male ma siamo stati bravi a ribaltarla. Voglio continuare così, dando il mio contributo per far vincere la squadra”. Questo il commento a caldo di Lautaro Martinez, ‘man of the match’ della finale di Coppa Italia. L’argentino è stato decisivo con una doppietta nel 2-1 finale contro la Fiorentina.

Inter vince la Coppa Italia. Inzaghi, battuta squadra di valore, bravi a reagire

“Re di Coppe? No, però sono contento, volevamo riconfermare il successo dello scorso anno, i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo battuto una squadra di valore che ci ha impensierito tantissimo. Siamo partiti male, abbiamo sbagliato approccio, poi siamo stati bravi a restare in partita per ribaltarla. Finale di stagione? Vogliamo giocarci tutto al meglio, pensiamo alle ultime due di campionato e poi testa a Istanbul”. Si esprime così il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo il trionfo per 2-1 in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Lautaro ribalta la Fiorentina 2-1, Inter vince Coppa Italia

L’Inter batte in rimonta una bella Fiorentina e alza al cielo la nona Coppa Italia della propria storia, la seconda consecutiva dopo quella conquistata contro la Juventus lo scorso anno. Allo Stadio Olimpico finisce 2-1 per i nerazzurri, passati in svantaggio dopo pochi secondi con il gol di Nico Gonzalez, ma capaci di ribaltare già tutto nel primo tempo grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Simone Inzaghi quindi, in attesa del ben più prestigioso ultimo atto di Champions League, si conferma specialista di finali centrando la sua terza Coppa Italia in carriera dopo quella con la Lazio nel 2019 e proprio quella con l’Inter nel 2022.

Lautaro Martinez firma la finale di Coppa Italia vinta dall'Inter sulla Fiorentina (foto Lapresse)



Fiorentina-Inter, Coppa Italia nel segno di Lautaro Martinez

Non riesce invece l’impresa agli uomini di Italiano, autori comunque di una bella prestazione che fa ben sperare per la finale di Conference League, in programma il 7 giugno contro il West Ham. Passano appena due minuti e mezzo dal fischio d’inizio e la formazione viola la sblocca immediatamente con la zampata di Nico Gonzalez, lasciato colpevolmente solo su un cross basso di Ikone da sinistra: l’argentino non perdona e firma subito l’1-0. Dzeko prova a rispondere pochi istanti più tardi ma viene deviato in corner, mentre dall’altra parte i toscani continuano a rendersi pericolosi e al 18’ creano un’altra grande chance ancora con Nico Gonzalez: stavolta il numero 22 viene servito da Bonaventura e murato da Acerbi al momento della conclusione.

Nonostante qualche difficoltà iniziale l’Inter prova a scuotersi e al 24’ sciupa una clamorosa opportunità per il pareggio con Dzeko, trovandolo poi a ridosso della mezz’ora con Lautaro, che riceve in verticale da Brozovic e con un diagonale destro fulmina il portiere per l’1-1. Il ‘Toro’ è l’uomo in più dei nerazzurri e al 37’ la ribalta con una girata al volo su cross di Barella, facendo esplodere tutto il popolo interista e ammutolendo quello fiorentino. Nella ripresa la squadra di Italiano prova a farsi rivedere in avanti ma senza impensierire più di tanto Handanovic, quella di Inzaghi invece cerca il gol della sicurezza con il neo entrato Lukaku, che spara di mancino dalla distanza trovando la respinta centrale di Terracciano. Il match s’infiamma, le due squadre si allungano, la Fiorentina non molla un centimetro e al 79’ va ad un passo dal pareggio con Jovic, che arriva dalle parti di Handanovic vedendosi sbarrare la porta proprio da un provvidenziale intervento del portiere sloveno. Il serbo ci riprova di testa una manciata di minuti più tardi, ma stavolta è impreciso e spreca un’altra ghiotta chance, poi all’87’ è il turno di Nico Gonzalez che non trova nessun compagno a centro area, con Darmian che allontana provvidenzialmente nei pressi della linea di porta. L’Inter soffre, se la vede brutta, ma al triplice fischio può festeggiare un’altra Coppa Italia da aggiungere in bacheca.

Fiorentina-Inter 1-2 Tabellino

Inter trionfo: vittoria sulla Fiorentina in finale di Coppa Italia. Ora la finale di Champions con il Manchester City (foto Lapresse)



Marcatori: 3’ Nico Gonzalez, 29’ Lautaro, 37’ Lautaro

Assist: 3’ Ikoné, 29’ Brozovic, 37’ Barella

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò (82’ Terzic), Milenkovic, Quarta (70’ Ranieri), Biraghi; Bonaventura, Amrabat (70’ Jovic), Castrovilli (60’ Mandragora); Ikonè (60’ Sottil), Cabral, Gonzalez. All. Italiano

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni (58’ De Vrij); Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (83’ Correa), Dimarco (68’ Gosens); Dzeko (58’ Lukaku), Lautaro (83’ Gagliardini). All. Inzaghi

Arbitro: Irrati di Pistoia Ammoniti: 53’ Bastoni, 54’ Martinez Quarta, 90’ Gonzalez