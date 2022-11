Inter, Lautaro brinda al compleanno di Agustina Gandolfo al Just Cavalli

Lautaro Martinez compleanno al Just Cavalli di Milano per Agustina Gandolfo

La sconfitta dell'Inter all'Allianz Stadium contro la Juventus è stata un duro colpo per i nerazzurri: i gol di Rabiot e Fagioli hanno segnato il sorpasso bianconero in classifica e i sogni scudetto che in questo momento sembrano miraggi (Napoli a +11, mentre il Milan è più a "contatto" ma per sempre a +5).

Lautaro Martinez ha cercato di dimenticare per qualche ora il ko della sua squadra andando a festeggiare il compleanno della sua dolce metà, Austina Gandolfo (l'attaccante dell'Inter e la modella argentina stanno insieme dal 2018 e dalla loro unione è nata la piccola Nina il primo febbraio 2021) al Just Cavalli di Milano.

Lautaro e l'Inter: Bologna e Atalanta per cercare la rincorsa scudetto al Napoli

Qualche brindisi e poi per il Toro Martinez è già tempo di pensare alla riscossa nerazzurra: mercoledì sera a San Siro arriva il Bologna dell'ex Thiago Motta, mentre domenica (alle 12,30) ci sarà una sfida che può esser crocevia della stagione, Atalanta-Inter. Vietato sbagliare nella lotta per un posto Champions e sognando di mettere la basi per una rimonta scudetto in vista del 2023 (e il primo match dopo la sosta per i Mondiali di calcio in Qatar sarà Inter-Napoli, il 4 gennaio a San Siro).