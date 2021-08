Le Parisien: Ibrahimovic voleva tornare al PSG prima del rinnovo con il Milan

Zlatan Ibrahimovic, la scorsa primavera, ha tentato di riallacciare i rapporti con il Paris Saint-Germain. A rivelarlo è il quotidiano francese Le Parisien, che specifica come Leonardo, vista la volontà di puntare su altri giocatori, non si sia interessato a un nuovo accordo con il fuoriclasse svedese. Come riporta sempre Le Parisien, in quei mesi l'agente di Ibrahimovic lavorava in contemporanea anche con il Milan per mirare a un prolungamento, poi puntualmente arrivato. Ibra, comunque, sta vivendo bene il decorso post-intervento al ginocchio e punta a esserci già alla ripresa del campionato della nuova stagione in rossonero.

Come riporta SportMediaset, rimanendo sul nord Europa, Jens-Petter Hauge è, invece, in uscita dal Milan. Dopo una sola stagione, il centrocampista norvegese è sul mercato ed è molto vicino all'Eintracht Francoforte. I tedeschi hanno messo sul piatto 12 milioni di euro, che verrebbero utilizzati per arrivare al croato Nikola Vlasic. Sul giocatore del CSKA Mosca c'è anche lo Zenit, che ha presentato un'offerta pari a 25 milioni di euro. Monetizzando Hauge, però, il Milan potrebbe pareggiare l'offerta del club russo, puntando anche sulla volontà del giocatore di giocare in Champions, oltre che a ritrovare anche in rossonero Ante Rebic, suo compagno in nazionale.