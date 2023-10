Leao, Cassano e l'emoticon del pagliaccio: che botta e risposta

Leao? "fa due sgroppate è tutta velocità, palla avanti e basta". Le parole di Cassano dopo Borusia Dortmund-Milan

Alla Bobo Tv si parla di Champions League e del pareggio senza reti del Milan sul campo del Borussia Dortmund: i rossoneri hanno avuto nitide occasioni da gol che non hanno trasformato. Un'occasione persa dopo quella con il Newcastle a San Siro: anche lì 0-0 e in quell'occasione la squadra di Stefano Pioli dominò l'incontro (più equilibro in terra tedesca), ma non riuscirono a piegare i Magpies come sarebbe stato giusto e naturale per l'andamento del match. Risultato? Mentre ora gli inglesi sono a 4 punti nel girone e il Psg fermo a 3, il Milan segue a quota 2 (davanti alla squadra vice-campione di Bundesglia che sta a 1).

E, come si diceva alla Bobo Tv si parla di Milan. Il discorso verte sulla stella rossonera, Rafael Leao. "Ha fatto due tre sgroppate, ma non ha mai tirato in porta, zero assist, sbagli la giocata decisiva. Leao fa due sgroppate è tutta velocità, palla avanti e basta. Poi devi fare la differenza. Il Milan ha fatto una buona partita, un punto non si butta, ma la prossima vai a Parigi. Sbaglia sempre la giocata: l'unica giusta è l'idea dell'uno-due con Pulisic. Lui non difende mai, mi devi creare 10 palle gol. Gli manca sempre 1 per fare 31", le parole di Antonio Cassano.

Rafael Leao risponde a Cassano via social

La risposta di Rafa Leao? Nessuna parola. L'attaccante portoghese del Milan ha ripreso sui social il video della Bobo Tv con a corredo alcune emoticon di una faccina che ride e altre che le fattezze di un clown.

Vieri: “Leao fa impazzire”. Cassano: non è né carne né pesce

Vieri e Cassano avevano parlato di Rafael Leao anche nei giorni scorsi alla Bobo Tv, dopo Milan-Lazio 2-0 vinta grazie a due magie dell'attaccante portoghese, assist al bacio poi trasformati da Pulisic e Okafor in rete. “Io ho visto un po’ di partita: tutti i giocatori che dicevi, Antonio, sono tutti bravi. Tutti buoni giocatori, ma ce n’è uno che è devastante, che è Leao: vince le partite da solo. Il Milan ha vinto perché ha fatto le due sgroppate lui. Per me è incontenibile oggi come oggi, ancora più dell’anno scorso perché ora sa di essere forte forte. Ed è devastante - le parole di Christian Vieri - E quindi il Milan ha vinto per merito suo. Sì, Pulisic ha fatto gol con quel mezzo errore del portiere, ma le occasioni le ha create tutte Leao. Oggi come oggi è devastante, un giocatore che cambia la partita in qualsiasi momento, e l’abbiamo visto anche l’altro giorno. Incredibile, Anto, incredibile. Sarà discontinuo, dentro la partita magari lo vedi meno, ma quando ha la palla e gioca è fuori da ogni norma. Lui se sta bene il Milan vince le partite: ecco come la vedo io. Tutti bravi quelli che sono arrivati, ma lui e Theo… Ha fatto fare due gol davanti alla porta. È una buona squadra, ha preso giocatori che hanno giocato meno, ma se il numero 10 quando sta bene ti va vincere le partite”.

Meno entusiasta di Leao anche in quel caso Antonio Cassano: “C’è sempre quel problema, Bobo. In Italia ti bastano due giocate e problema risolto. Ma il campionato italiano è farlocco, ci sono i giocatori che sono poca roba. Se tu mi fai due giocate di quel genere lì col Bayern Monaco, col Barcellona… Finché non vedo 15/20 partite in cui mi fa come faceva Kakà, Ronaldinho, Rui Costa… Con continuità, con difensori forti, fenomenali. In Italia lui si specchia, sorride, poi inciampa… È troppo veloce, è forte fisicamente, ma a me non sposta di un millimetro. Perché dobbiamo analizzare il Milan e lo continuo a dire: non è né carne né pesce perché un giocatore di certo livello va in determinati stadi e fa la differenza”.