Rafel Leao gol record (di velocità), cuore Milan: senza mezza squadra piega il Sassuolo

Ibrahimovic, Rebic, Bennacer, Kjaer, Gabbia e Tonali (a inizio ripresa per risentimento all'aduttore destro): tutti ko. Ma il Milan è più forte della sfortuna e vince 2-1 sul campo del Sassuolo. Cancellando i sogni di sorpasso in testa alla classifica dell'Inter (che ha sconfitto lo Spezia a San Siro) e prendendosi un altro record: quello del gol più veloce nella storia della serie A. Palla al centro, Calhanoglu serve Rafael Leao in verticale e l'attaccante portoghese mette la palla alle spalle di Consigli. Il tutto in 6 secondi e 76 centesimi. Battuta la rete del dicembre 2001 di Paolo Poggi con la maglia del Piacenza (ci impiegò 8 secondi a far gol contro la Fiorentina). "Avevamo preparato lo schema cerchiamo sempre di giocare in avanti al calcio di inizio. Ho fatto gol e sono felice per la squadra", ha detto Rafael Leao a Sky Sport. "Noi siamo il Milan, questa partita era molto importante per noi perche' avevamo perso dei punti nelle precedenti. Dovevamo entrare in campo piu' forti possibile", le parole dell'attaccante milanista.

"Diciamo che abbiamo 4-5 situazioni da calcio d'avvio. Volevamo approcciare bene la partita, nelle ultime gare eravamo mancati in qualcosina. Bravi Calhanoglu e Leao", ha spiegato l'allenatore del Milan Stefano Pioli a Sky. "Non pettiniamo le bambole", scherza poi in conferenza stampa.

Milan che ora ha un ultimo ostacolo prima che si chiuda questo 2020: la Lazio a San Siro. E non sarà semplice. Perchè oltre alle assenze del Mapei Stadium (sperando nel recupero di Rebic) si aggiungerà quella pesantissima di Frank Kessie, ammonito nel secondo del match contro il Sassuolo e diffidato. Considerato che in mezzo mancheranno anche Bennacer e Tonali, c'è un centrocampo da inventare. L'ipotesi è Calhanoglu e Krunic in mezzo, ma si vedrà nei prossimi giorni. Pioli spiega: "Mi piacerebbe avere più scelte ma faremo di necessità, virtù. La squadra è stata brava sempre a reagire e a dimostrare la propria forza. Tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene. Dobbiamo stringere i denti"

Intanto brilla la stella di Kalulu nel cuore della difesa milanista al fianco di Alessio Romagnoli: il 20enne francese alla quarta partita (tra Europa League e campionato) con la maglia rossonera (e nel calcio professionistico, a Lione giocava nella Primavera) è stato decisamente uno dei migliori in campo. Lui che era arrivato in rossonero come terzino destro, 'adattabile' eventualmente in mezzo. "Sta facendo molto bene. Due mesi fa abbiamo fatto un privino casuale da difensore durante un allenamento e mi è subito piaciuto. Da non giocare mai a giocare sempre è un bel salto", ha spiegato Stefano Pioli.

Grande prestazione anche del solito Theo Hernandez. Oltre ai suoi strappi, è piaciuta l'attenzione nella fase difensiva. "Sta crescendo tantissimo. Sta diventando completo. I suoi strappi fanno la differenza in fase offensiva, sta diventando molto più disciplinato in fase difensiva. Deve essere molto contento di quello che sta facendo, ha i mezzi per essere un top e lo è già. Abbiamo giocatori di livello assoluto che ptorebbero giocare in squadre top in Europa. Ancora una partita, poi potremo goderci un anno che dal punto di vista sportivo ci ha dato grandi soddisfazioni", dice l'allenatore del Milan a Sky. La sua squadra vince malgrado le assenze. "Stanno ascoltando Maldini e Gazidis (ride, ndr). L'area tecnica sa che se ci saranno le opportunità di migliorare l'organico lo faremo. Il gruppo è compatto e unito, poi è difficile gestire così tante assenze. Chi viene chiamato in causa ha risposto molto bene. Ora ci manca l'ultima partita, mancherà anche Franck piuttosto"