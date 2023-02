LeBron James supera Kareem Abdul-Jabbar: Il prescelto miglior marcatore di sempre Nba

LeBron James, record di punti in Nba, superato Kareem Abdul-Jabbar

LeBron James ha segnato i 36 punti che mancavano per strappare il record di realizzazioni a Kareem Adbul-Jabbar (dopo 39 anni). Una cavalcata lunga 1.410 partite. Il fenomeno dei Los Angeles Lakers con un tiro in sospensione a 10.9 secondi dalla sirena del terzo quarto del match contro gli Oklahoma City Thunder è salito a quota 38.388 punti. Nessuno come The King che, alla sua prima partita in NBA, nel 2003 con i Cleveland Cavaliers (contro i Sacramento Kings), esordì con 25 punti. Kareem Adbul-Jabbar era diventato il miglior realizzatore all time Nba nel 1984 superando i 31.419 punti realizzati in precedenza da Wilt Chamberlain, chiudendo poi la carriera a 38.387 nel 1989 (dopo 1.560 partite). Ora il passaggio di consegne.

LeBron James miglior realizzatore Nba: la festa con Kareem Abdul-Jabbar

Subito gli arbitri hanno fermato la gara, mentre LeBron James alzava le braccia al cielo perchè tutti potessero festeggiarlo. Ecco il microfono pronto per Il Prescelto, affiacato da Adam Silver e Kareem Abdul-Jabbar. Un ringraziamento a "i fedeli tifosi dei Lakers" e un pensiero proprio per Kareem Abdul-Jabbar: "Essere qui al suo cospetto stasera per me è un onore: chiedo a tutti voi di dedicargli una bella standing ovation", le sue parole rivolgendosi al pubblico della Crypto Arena di Los Angeles (l’ex Staples Center).

Lebron James e Kareem Abdul Jabbar (Lapresse)



Lebron non dimentica la sua famiglia, mamma Gloria, "la mia bellissima moglie", Savannah, i figli, gli amici, i compagni, il commissioner Adam Silver e un pensiero anche per lo storico ex n°1 NBA, David Stern (scomparso nel 2020). "Non avrei potuto pensare a un modo migliore di festeggiare un traguardo del genere".

Intanto, oltre ai Los Angeles Lakers, tutte le leggende Nba di oggi e di ieri, da Stephen Curry a Dirk Nowitzki, passando per Manu Ginobili, James Harden, Kevin Durant, Draymond Green, Magic Johnson e molti altri hanno celebrato sui social il record di Lebron James.

Leggi anche