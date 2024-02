Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025 con Leclerc: F1 terremoto! Ci siamo

Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025 con Leclerc: F1, indiscrezione clamorosa

Lewis Hamilton alla Ferrari, questa volta sembra proprio che ci siamo. Da anni se ne parla, ma il 7 volte campione del mondo (e pilota più vincente di sempre 103 Gran Premi, l'ultimo datato dicembre 2021, a Gedda) non è mai sbarcato a Maranello. Qualcosa potrebbe davvero cambiare nel 2025 (qualcuno azzarda persino da quest'anno). Intanto, dalla Ferrari hanno fatto sapere che, come di consueto, non commentano quelle che vengono definite "voci".

La situazione: intanto va ricordato che la Rossa ha annunciato un rinnovo pluriennale del contratto di Charles Leclerc, mentre resta da definire il futuro di Carlos Sainz che sarà in scadenza a fine 2024. E qui si inseriscono le indiscrezioni clamorose che arrivano dall'Inghilterra, secondo cui il 39enne Hamilton si separerebbe con la Mercedes al termine del prossimo mondiale di Formula 1 per chiudere la carriera in Ferrari cercando di dare l'assalto a quell'ottavo campionato del mondo che lo isserebbe al primo posto assoluto nella storia davanti a Michael Schumacher. Inutile dire che Lewis non sarebbe solo un colpo di mercato in pista, ma anche fuori, dal punto di vista mediatico e commerciale. Una partnership vincente a livello planetario.

Lewis Hamilton-Ferrari, Carlos Sainz in Mercedes?

L'ingaggio (attualmente guadagna 40 milioni a stagione) non pare essere un problema, da superare eventualmente il contratto che lega il pilota inglese alla Mercedes sino al 2025. E, con il matrimonio Mclaren-Lando Norris blindatissimo, chissà che il sellino eventualmente liberato da Hamilton non possa a quel punto venire occupato da Carlos Sainz nella scuderia tedesca, al fianco del confermatissimo George Russell, trovando un incastro che renda tutti felici e contenti.

Aspettando e monitorando (nel medio periodo) la crescita del talento italiano, Andrea Kimi Antonelli, il diciassettenne bolognese di cui si parla benissimo, all’esordio in F2 (saltando la Formula 3, dopo aver vinto nel 2023 i campionati Formula Regional in Medio Oriente e in Europa). “Se gli si concede tempo sufficiente – ha spiegato recentemente Toto Wolff – e non ci si pongono aspettative elevate per la sua prima stagione, credo che abbia il potenziale per eccellere in questo sport. A soli 17 anni è ancora molto giovane!”

