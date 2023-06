Loftus-Cheek al Milan porta anche... Irina Shayk (l'ex di Cristiano Ronaldo)

Loftus-Cheek al Milan con... Irina Shayk?

Il primo grande colpo di calciomercato del Milan (ma non l'unico, leggi qui le ultime trattative in corso) targato Moncada-Furlani è Ruben Loftus-Cheek: il 27enne ex centocampista del Chelsea darà peso e carisma al centrocampo rossonero orfano di Sandro Tonali (passato al Newcastle). E con lui potrebbe arrivare... Irina Shayk.

Loftus Cheek e Irina Shayk? La modella ex di Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper

Proprio la storica ex fidanzata di Cristiano Ronaldo (dal 2010 al 2015, prima che CR7 si legasse a Georgina Rodriguez), oltreché dell'attore Bradley Cooper (storia iniziata nel 2015 e conclusasi nel 2019, a marzo 2017 la coppia ha avuto una figlia). Una delle top model più belle e famose del mondo. Da marzo si parla di un flirt tra Irina Shayk e Ruben Loftus-Cheek. Vero o non vero? Amore, storia o amicizia? I gossip girano, gli indizi social (molteplici mi piace) hanno fatto pensare... chissà che l'avventura al Milan non porti anche l'ex di CR7 all'ombra della Madonnina (rossonera).

