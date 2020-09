Lorenzo Musetti non si ferma più: vinto il torneo di Forlì. E' nei top 140 Atp

Lorenzo MUSETTI ha vinto il primo titolo a livello challenger aggiudicandosi gli Internazionali di Tennis Città di Forlì ''Memorial Piero Contavalli'', torneo Atp da 88.520 euro di montepremi andato in scena sui campi di Villa Carpena. Il 18enne di Carrara passa del n.180 del ranking Atp al 140.

Dopo gli exploit al Foro Italico (ottavi di finale dopo aver messo ko dente del calibro di Kei Nishikori e Stan Wawrinka), Musetti in tabellone con una wild card, alla sua prima finale in questo circuito ha superato per 7-6 (7-2), 7-6 (7-5), in un'ora e 58 minuti di gioco, il brasiliano Thiago Monteiro, n. 89 della classifica mondiale. Una vittoria che arriva dopo una settima esaltante in cui aveva battuto la testa di serie numero 1 Tiafoe (numero 67 del mondo) agli ottavi, battuto nettamente Andreas Seppi nel derby dei quarti e il neozelandese Lloyd Harris in semifinale.