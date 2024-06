Loris Karius, così il portiere romantico conquistò il cuore di Diletta Leotta

Loris Karius, il portierone romantico che ha detto sì a Diletta Leotta

Loris Karius e Diletta Leotta hanno celebrato un matrimonio da sogno nella magica isola di Vulcano, in Sicilia. Tanti i vip invitati, da Elisabetta Canalis a Chiara Ferragni, passando per Michelle Hunziker ed Elodie solo per fare qualche nome.

La star di Dazn e il portiere tedesco (al Newcastle negli ultimi due anni, qualche rumor lo ha avvicinato al Como per la prossima stagione) si sono sposati con tanto di discorso super romantico di lui. E Karius non è nuovo a queste cose.

Loris, da innamorato, aveva chiesto la mano a Diletta Leotta con la più classica delle proposte: in ginocchio, nel corso di un weekend romantico e con anello di diamante a corredo. I due si sono fidanzati nel 2022 e il 16 agosto del 2023 e' nata la loro prima figlia, Aria. Ecco chi è Loris Sven Karius, ascolta il podcast dell'Adnkronos.