Lotito: gesto nobile. Un uomo sviene per la fame a Roma, il patron della Lazio gli offre un posto di lavoro

Lotito offre un lavoro a un uomo disperato svenuto per la fame: "Bevo solo acqua da tre giorni". Poi la svolta

La storia di Mario, l'uomo di 60 anni svenuto in centro a Roma a causa della fame, ha commosso Claudio Lotito. Il patron della Lazio dopo aver letto la notizia ha deciso di offrirgli un lavoro. Mario - riporta Il Messaggero - era nell’appartamento che ha costruito con le sue mani insieme al papà come si faceva una volta nella Roma della rinascita. E non aveva più speranze. Poi ha ricevuto la bella notizia. "Da tre giorni non mangiavo, erano finiti i risparmi, qualunque cosa riuscissi a racimolare era per la mia famiglia - ha spiegato ieri Mario - bevevo solo acqua, ho tentato anche di farmi ricoverare in ospedale per avere un pasto, ma le analisi andavano bene e mi hanno mandato via: sapevo che prima o poi non ce l’avrei fatta, ma ho continuato, fino alla stremo, a bussare a negozi di alimentari, forni, tintorie, bar, per chiedere se servisse una mano per le consegne".

Poi, ieri, la svolta. La dottoressa Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, moglie del presidente Lotito, - prosegue Il Messaggero - ha letto la storia e ha voluto il contatto di Mario per offrirgli un lavoro. "A febbraio mi hanno licenziato - racconta - ristrutturavo appartamenti, mi hanno detto che ho "una certa età dopotutto". Non mi sono mai arreso, sono forte io, ho cercato lavoro ovunque, ma nessuno dà lavoro a un sessantenne, ovunque vada mi dicono "grazie, le faremo sapere". Ha bussato anche alle pompe funebri "per fare lo spallatore, chi porta in spalla i feretri: sa cosa mi hanno detto? "Cerchiamo giovani e aitanti". Ieri la tanto attesa svolta, Mario è al settimo cielo: "Domani ho il colloquio". Ed è pronto anche ad altri sacrifici di fede calcistica. "Anche cambiare squadra ovviamente, perché io tifo Juve....".