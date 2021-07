Luis Enrique, un altro Europeo: rinnovo fino al 2024 con la Spagna

Luis Enrique ha conquistato l’Italia con la sua sportività, ma anche la Spagna: la federcalcio iberica gli rinnova il contratto fino al 2024.

L’eccezionale dimostrazione di fair-play fornita da Luis Enrique in occasione della sconfitta ai calci di rigore contro gli Azzurri di Roberto Mancini non ha lasciato insensibili i tifosi italiani. È davvero un onore sapere che un gentiluomo di questo calibro tiferà Italia domenica sera, in occasione della finale degli Europei contro l’Inghilterra.

La drammatica storia della morte di sua figlia Xana, morta a soli 9 anni per una rara forma di tumore, lo ha tenuto lontano dalla panchina della Spagna per quasi sei mesi. Nessuno lo potrà mai ripagare di una perdita così straziante, ma il suo ciclo alla guida delle “Furie Rosse” non è finito con Euro 2020: nonostante la sconfitta in semifinale contro l’Italia, l’ex allenatore di Roma e Barcellona sta per firmare il rinnovo del suo contratto fino al 2024.

Oltre ai mondiali in Qatar della prossima estate, quindi, Luis Enrique potrà provare a rifarsi nella prossima edizione degli Europei, in Germania. Noi ovviamente tiferemo ancora per l’Italia, ma una simpatia speciale per la Spagna, per merito suo, l’avremo certamente in tanti.