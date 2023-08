Lukaku, fans in delirio: affarone per la Roma o accordo "tafazziano"?

Lukaku alla Roma, i giallorossi puntano a un posto in Champions League ma non sono attrezzati per lo scudetto. Commento

È un mega-affare o un accordo “tafazziano”, per la Roma e per Lukaku, l’ennesimo trasferimento del centravanti del Belgio, che tra un anno dovrà tornare a Londra, non farà la Champion’s League e difficilmente lotterà per lo scudetto con i giallorossi di Mou, che per la quarta volta guiderà Romelu?

E occorre chiedersi se abbiano ragione, o torto, quanti sostengono che i Friedkin, i facoltosi e osannati proprietari USA del club giallorosso, ingaggiando l’ex interista, il regalo lo hanno fatto non solo agli entusiasti tifosi della Roma-che ora può puntare a un posto in Champions League, mentre non è attrezzata per lo scudetto-ma anche alla Serie A, che sta perdendo i campioni, l’esoso ex commissario tecnico della Nazionale e per la quale è sempre più difficile vendere i propri diritti tv?