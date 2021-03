Lukaku, allarme Inter: top club di Premier League lo chiama. Rumors

Lukaku-Chelsea, assalto all'attaccante dell'Inter se non arriva Haaland

Romelu Lukaku nel mirino del Chelsea. L'obiettivo principale per l'attacco dei blues si chiama Erling Haaland, ma la concorrenza per l'attuale centravanti del Borussia Dortmund e' agguerrita, con Manchester City e Real Madrid in pole position (soprattutto i blancos: Florentino Perez vuole che sia lui il nuovo 'galactico'). Per questa ragione il club di Roman Abramovic si sta cautelando, cercando alternative. E il piano B porta proprio all'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku dell'Inter. Secondo il "Telegraph" Haaland è la priorita', ma il centravanti nerazzurro e' preso in forte considerazione dalla dirigenza del Chelsea come piano B.

Lukaku-Inter, Manchester United e Barcellona in seconda fila

Allarme Inter? Su Lukaku non c'è solo il Chelsea, ma anche il Manchester United è tornato a pensare a lui. In entrambi i casi per l'attaccante interista si tratterebbe di un clamoroso ritorno (soprattutto per i Red Devils che lo hanno venduto due anni fa a 80 milioni). In Spagna si parla anche di un interesse del Barcellona, anche se il primo obiettivo di Ronald Koeman è il connazionale Memphis Depay (e attenti anche all'ex Milan, Andrè Silva). Non sarà comunque semplice convincere il club nerazzurro, soprattutto dopo la splendida stagione che il centravanti classe 1993 sta disputando. Ma attenti a questa proposta indecente in grado di far vacillare chiunque. Soprattutto in tempi di crisi economica mondiale per la pandemia di covid...