Lukaku escluse lesioni muscolari, sospiro di sollievo all'Inter

Nessuna lesione muscolare per Romelu Lukaku. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante belga rassicurano l'Inter. Il campione nerazzurro era uscito al 75' della gara di domenica contro il Crotone (6-2 con tripletta di Lautaro Martinez) per una contrattura al quadricipite della coscia destra.

Lukaku potrebbe essere convocato da Antonio Conte per la sfida di mercoledì 6 gennaio a Genova tra Inter e Sampdoria, anche se solo per sedersi in panchina: in attacco sara' ballottaggio tra Sanchez e Perisic per affiancare Lautaro Martinez dal 1° minuto.

Se invece l'allenatore dell'Inter preferirà dargli un turno di riposo l'ex centravanti del Manchester United tornerà a disposizione nelle due sfide calde di campionato contro la Roma (il 10 gennaio all'Olimpico) e poi con la Juventus a San Siro (il 17, in mezzo ci sarà la trasferta di Coppa Italia mercoledì 13 gennaio sul campo della Fiorentina).