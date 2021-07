"Lukaku sarà capocannoniere degli Europei, ma poi deve tornare al Chelsea"

Romelu Lukaku dovrebbe tornare al Chelsea, dove Thomas Tuchel ne farebbe il numero uno al mondo. A sostenere questa posizione, che certamente non farà molto piacere ai tifosi dell’Inter, è Peter Crouch, ex centravanti della nazionale inglese.

"Big Rom" Lukaku ha già vestito per tre stagioni la maglia del Chelsea, ma era molto giovane e in totale giocò appena 15 partite.

Oggi, a 28 anni, il belga è certamente uno degli attaccanti più forti del mondo e, secondo Crouch, il netto favorito per diventare capocannoniere degli Europei: “Migliora di stagione in stagione e scommetterei sul suo primato tra i bomber del torneo: il Belgio è fortissimo e lui segnerà ancora”.

Una previsione, ovviamente, poco gradita ai tifosi della nazionale italiana. “Le squadre inglesi devono per forza provare a prenderlo: costa molto meno di Erling Haaland, Kylian Mbappe o anche Harry Kane, ma con lui hai messo in banca un certo numero di gol”.

La sua destinazione ideale, però, sarebbe il Chelsea: “La trovo un’opzione ovvia: ci starebbe benissimo. E’ una squadra che gioca in velocità, cosa che si sposa perfettamente con le sue caratteristiche, e che ha tanto talento da affiancare alla sua potenza. E’ già stato al Chelsea in passato, ma credo che abbia lasciato qualcosa da dimostrare. Secondo me con Tuchel si troverebbe alla grande”, ha concluso Crouch.